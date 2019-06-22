Московский энтомолог разоблачила народные методы удаления клещей
Энтомолог Анастасия Антоновская из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова рассказала, какие методы борьбы с клещами действительно эффективны и безопасны, а от каких следует отказаться.
Как уточнила эксперт, однозначно одобренного наукой общепринятого способа избавления от клещей нет. Однако определенные методы, часто применяемые в обиходе, явно опасны — например, удаление клеща с помощью горящей спички или смазывания маслом. Это может спровоцировать воспаление и занесение ненужной микрофлоры, отметила Антоновская.
Также не нужно ждать, пока клещ отпадет сам. Нужно удалить насекомое с помощью пинцета, ухватив брюшко и спинку ближе к основанию хоботка. Следует тянуть клеща с равномерными усилиями или выкручивать, причем ключевое значение имеет не сила, а терпение, подчеркивает энтомолог.
Антоновская советует тщательно осмотреть все тело, обнаружив одного клеща: эти насекомые редко атакуют поодиночке, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с начала сезона в текущем году от клещевого энцефалита привились более 20,6 тысячи москвичей.
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