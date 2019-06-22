Ксения Собчак вышла в свет с бывшим мужем и новым избранником
• 00:50 • 22 июня 2019
Поделиться:
0
doc75w7chztuns1m81z6h27
Недавно телеведущая появилась с обручальным кольцом, чем спровоцировала слухи о примирении с бывшим супругом
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/
Телеведущая Ксения Собчак появилась на постановке «Мастер и Маргарита» в центре ММОМА, куда также пришли ее бывший муж Максим Виторган и нынешний возлюбленный Константин Богомолов.
Как рассказывают очевидцы, Виторган и Богомолов общались вполне дружелюбно, сообщает журнал «7 дней».
Напомним, в январе возле кафе в центре Москвы Максим Виторган ударил Константина Богомолова, сломав режиссеру нос. По словам очевидцев, причиной конфликта стали слухи об измене Собчак с Богомоловым. Позднее Собчак подтвердила, что рассталась с Виторганом.
Читайте также: Ксения Собчак снова надела обручальное кольцо
01:5522 июня 2019
01:2222 июня 2019
00:3322 июня 2019
00:1322 июня 2019
23:3521 июня 2019
23:1721 июня 2019
22:3421 июня 2019
21:1021 июня 2019
21:0921 июня 2019
21:0121 июня 2019
20:3321 июня 2019
20:1521 июня 2019
19:5321 июня 2019
19:3321 июня 2019
19:2421 июня 2019
19:2321 июня 2019
19:0221 июня 2019
18:3521 июня 2019
17:5821 июня 2019
17:5221 июня 2019
17:4321 июня 2019
17:4221 июня 2019
17:3921 июня 2019
17:1421 июня 2019
16:5421 июня 2019
16:5321 июня 2019
16:5221 июня 2019
16:4921 июня 2019
16:3921 июня 2019
16:3721 июня 2019
16:3121 июня 2019
16:2821 июня 2019
16:2521 июня 2019
16:1921 июня 2019
16:1821 июня 2019
16:1421 июня 2019
16:0921 июня 2019
15:5921 июня 2019
15:4721 июня 2019
15:4421 июня 2019
15:4321 июня 2019
15:3521 июня 2019
15:2521 июня 2019
15:1521 июня 2019
15:0421 июня 2019
14:5021 июня 2019
14:2021 июня 2019
14:1621 июня 2019
14:0921 июня 2019
14:0321 июня 2019
13:5121 июня 2019
13:4721 июня 2019
13:2621 июня 2019
13:1221 июня 2019
12:5521 июня 2019
12:5421 июня 2019
12:5021 июня 2019
12:3021 июня 2019
12:2521 июня 2019
12:1921 июня 2019
12:0521 июня 2019
12:0321 июня 2019
11:5021 июня 2019
11:4521 июня 2019
11:4321 июня 2019
11:2221 июня 2019
11:0721 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:3421 июня 2019
10:2021 июня 2019
10:0921 июня 2019