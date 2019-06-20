Ксения Собчак снова надела обручальное кольцо
• 01:39 • 20 июня 2019
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Поклонники Ксении Собчак выдвинули несколько версий появления украшения на руке телеведущей
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Российская журналистка Ксения Собчак в очередном выпуске своего шоу «Осторожно, Собчак» на Youtube появилась с надетым на безымянный палец обручальным кольцом.
Поклонники тут же начали гадать, о чем говорит данный факт: это дань прошлому браку с Максимом Виторганом или телеведущая вступила уже в новый союз с Константином Богомоловым. Фанаты предположили, что Ксения Собчак тайно расписалась с режиссером в Праге.
В пользу этой версии говорят и слова журналистки, которые она сказала во время интервью с Богомоловым. Тогда на фразу режиссера: «Я не могу всю свою жизнь потратить на вас», телеведущая сказала: «Вы уже ее не всю потратили. Остаток — вполне возможно!»
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