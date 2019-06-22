Вещество от ожирения найдено в какао
Исследователи из университета Иллинойса в Урбане (США) обнаружили в оболочке какао-бобов вещество, способное предотвратить ожирение и сопряженные с ним состояния.
Как рассказала один из ученых Эльвира де Мейя, вещество стимулирует активное превращение белого жира в бурый — он эффективне сжигает калории. Кроме того, данное вещество тормозит развитие воспалительных процессов и преддиабетического состояния.
Сейчас оболочка какао-бобов удаляется как мусор — она не применяется в производстве шоколада. Однако исследователи надеются, что их открытие сподвигнет производителей изменить технологию.
Отчет об открытии опубликован в журнале Molecular Nutrition & Food Research.
Ранее какао-порошок был включен в список продуктов, которые необходимо включить в свой рацион, чтобы существенно снизить риски развития онкологических заболеваний.
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