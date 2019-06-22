Германский политик заявил о разочаровании от плохих отношений с Россией
Лидер Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в пятницу, 21 июня, заявил о том, что многие европейские политики разочарованы отсутствием дружеских и партнерских отношений между Россией и странами Евросоюза.
Он добавил, что согласен со мнением президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером о необходимости сближения с Москвой.
— Имеет смысл вести переговоры с Россией и искать совместные пути и интересы. Если мы хотим сохранить европейский миропорядок, мы должны включить в него РФ, — сказал германский политик. Его цитирует издание Hannoversche Allgemeine.
Ранее Совет Европейского союза принял решение о продлении срока действия пакета антироссийских санкций.
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