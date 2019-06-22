Ростуризм разъяснил, что делать с купленными турами и билетами в Грузию

Россияне, которые приобрели туристические путевки и авиабилеты в Грузию, имеют право потребовать возврата денежных средств. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает Федеральное агентство по туризму.

При расторжении договора до начала поездки гражданам вернут денежную сумму равную общей цене туристского продукта, а после начала поездки — ее часть в размере равном стоимости неоказанных услуг.

Россияне, купившие авиабилеты в Грузию отдельно, могут обратиться по месту их приобретения для возврата денежных средств. Стоимость билета с датой вылета до 8 июля будет возмещена в соответствии с его тарифом, а с вылетом с 8 июня — в полном объеме.

Те, кто приобрели иные услуги (например, экскурсии или размещение), также вправе обратиться по месту их приобретения.

По оценке Ростуризма, на данный момент по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи россиян, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке авиасообщения с Грузией на фоне протестов в стране.

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