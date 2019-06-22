Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня, в День памяти и скорби, направил послание столичным ветеранам Великой Отечественной войны.
Его текст опубликован на официальном портале главы города.
Сергей Собянин отметил, что в этот день 78 лет назад началась самая страшная война в истории человечества, которая унесла десятки миллионов жизней наших граждан.
— В священной борьбе за свободу и независимость Родины люди проявили массовый героизм, мужество и самоотверженность. Почти четыре года тяжелейших испытаний стали символом стойкости нашего народа-победителя. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью павших в боях с фашизмом, замученных в концлагерях, погибших во время бомбежек и обстрелов. Скорбим обо всех, кто не дожил до 9 мая 1945-го, — говорится в послании Собянина на официальном сайте мэра Москвы.
Глава города подчеркнул, что столица помнит о жертвах войны, о ее героях и гордится подвигом фронтовиков.
Собянин заметил, что благополучная жизнь ветеранов — это безусловный приоритет и моральный долг для города.
Читайте также: Сергей Собянин рассказал о мероприятиях ко Дню памяти и скорби в Москве