Суд рассмотрит резонансное дело двух риэлторов и их помощницы
Резонансное дело двух риэлторов и их помощницы будет завершено решением суда в Удмуртской области. В настоящее время следствие уже закончило предварительное расследование.
По предполагаемой версии, подозреваемые находили людей, находящихся в долгах по коммунальным платежам, да так, чтобы те были в состоянии алкогольного опьянения. Риэлторы под видом оказания профессиональных услуг предлагали им продать их жилье и приобрести другое.
Далее происходило вхождение в доверие, снабжение пострадавших спиртным, и в результате – лишение их права на жилые помещение, передает официальный сайт МВД РФ.
Стоит уточнить, что расследование длилось на протяжении года.
В отношении двоих обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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