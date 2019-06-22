Ученые рассказали, какие какие принципы здорового питания вредят человеку
По словам специалистов, в данный момент существует огромное количество диет и концепций здорового питания. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут даже навредить организму.
Например, многие здоровые диеты были разработаны на основе американской «пирамиды здорового питания». Суть данной концепции в том, что «жиры — это вред, а углеводы — это хорошо». Однако на практике такой подход себя не оправдал. Оказалось, что отсутствие жиров также вредит организму, а при добавлении избытка углеводов — способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперты объясняют, что на самом деле здоровое питание зависит от региона и культуры. Оптимальная система питания для каждого народа складывалась веками в зависимости от климатических особенностей, физиологии, окружающей среды и других факторов.
Например, северные народы не слишком хорошо переносят молочные продукты, а в Сибири не стоит питаться зеленью. Именно эти особенности стоит учитывать при подборе диеты, сообщает SmNews.
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