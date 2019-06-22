Первый канал отложил показ документального фильма о Чернобыле

Документальный фильм «Чернобыль. Как это было» Первый канал российским зрителям пока не покажет. Собранного материала оказалось гораздо больше, нежели предполагали создатели. В пресс-службе канала отметили, что премьера состоится позже.

В съемках приняли участие ликвидаторы и свидетели катастрофы 1986 года. Отмечается, что в фильме подробно расскажут о подвиге вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Кроме того, создатели планируют раскрыть интересные факты о судьбе невольных участников трагедии, сообщает ТАСС.

Что касается американского сериала «Чернобыль», то он бьет все рекорды и стал даже популярнее «Игры престолов». Впечатленные зрители мечтают посетить место аварии и пройтись со сталкерами по Чернобылю.

В 2018 году, по подсчетам гидов, его посетило порядка 70 тысяч европейцев и американцев, а в этом году поток туристов увеличится до 120–130 тысяч, утверждают специалисты.

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В Чернобыле продыху нет от моделей

Колонка обозревателя «ВМ» Виктории Федотовой

Громкая премьера сериала «Чернобыль» сделала свое дело: вместе с популяризацией темы в соцсетях снова активизировались сталкеры. Да вот только не те (далее...)

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