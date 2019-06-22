Как проходил выпускной-2019 в парке Горького

Специально для проведения праздника парк Горького закрыли для посетителей на сутки. Вся территория была полностью отдана главным героям торжества — выпускникам. В эту ночь ребятам было разрешено все: гулять и веселиться до рассвета, не думая о том, что их позовут домой родители. Но, естественно, без алкоголя и других стимуляторов. За тем, чтобы в парк не пронесли ничего запрещенного, следили сотрудники службы безопасности.

Проход в парк открывался в 20:00 через арку главного входа, на которой был установлен таймер, отсчитывающий время до начала мероприятия. С экранов транслировались поздравления от известных актеров и музыкантов. Некоторые выпускники прибыли заранее: они с нетерпением следили за таймером и дружно отсчитывали последние секунды до старта долгожданного праздника.

Специально для проведения праздника парк Горького закрыли для посетителей на сутки Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вчерашних школьников встречали как звезд: вечер начался с модного дефиле выпускников по красной ковровой дорожке и фотосессии. К слову, в этом году далеко не все юноши и девушки пришли в классических нарядах. Многие ребята предпочли для праздника в парке удобную одежду: спортивные костюмы и кроссовки, легкие платья с кедами, поясные сумки.

На лицах выпускников только радость и восторг. Многие ребята признаются, что они еще не успели осознать того, что навсегда покидают школу.

— Пока что нам это непривычно, — говорит выпускница школы № 1363 Лена Орачевская. — Но нужно двигаться дальше, искать свое место в жизни. Школу будем вспоминать с теплотой, особенно учителей, друзей и шутки, смысл которых известен только нам.

Проход в парк открывался в 20:00 через арку главного входа, на которой был установлен таймер, отсчитывающий время до начала мероприятия Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Я лично радуюсь тому, что закончились экзамены, — признается выпускник школы № 2116 Артем Мишин. — Это был очень тяжелый период. Столько сил и нервов потрачено! Поэтому сегодня собираюсь отрываться по полной.

Артем мечтает стать фотографом — будет поступать в вуз на фотофакультет.

Его смешливая одноклассница Настя Решетникова сразу после школы пойдет работать детским аниматором. У нее разноцветные волосы и яркие длинные ногти.

— Это не праздничный образ, я так хожу всегда. В школе учителя, конечно, были не в восторге. Но теперь я ведь уже не школьница, — хихикает Настя.

Праздник в парке Горького посетили более 23 тысяч выпускников Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

А у Сабины Дунаевой из школы «Перспектива» сегодня двойной повод для радости: ее пригласили поступать в школу стюардесс.

— Я подала заявку, и ее подтвердили! Это так здорово! Работа бортпроводниц меня завораживает, — восклицает девушка.

Основная часть гостей подтянулась в парк ближе к полуночи, когда на главной сцене начался большой концерт с участием известных артистов. Больше всего эмоций у ребят вызвали выступления хедлайнеров праздника Егора Крида, Ольги Бузовой, Елены Темниковой, группы Serebro, песни которых они знают наизусть. Еще бы! Ведь исполнителей школьники выбирали сами с помощью приложения «Активный гражданин».

А те, кому не по душе современная поп-музыка, участвовали в подвижных играх и мастер-классах, которые проходили в разных уголках парка.

В ночь с 20 на 21 июня в столице прошли школьные выпускные вечера Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— Праздник в парке Горького посетили более 23 тысяч выпускников. Ребят доставляли на автобусах, маршруты и время прибытия которых были рассчитаны заранее. За безопасностью следили более 1000 сотрудников полиции и Росгвардии, дежурили бригады скорой помощи.

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