Глава СК взял на контроль дело о применении полицейскими насилия к журналисту
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении полицейскими насилия к журналисту Андрею Евгеньеву и студенту Никите Михеенко.
Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий началось после обращения к главе Следственного комитета председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. В обращении отмечается, что между реальным и оформленным временем задержания Евгеньева прошло не менее трех часов. За это время журналиста избили в ОВД «Щукино».
Кроме того, данные медицинского освидетельствования Михеенко доказывают, что он также был жестоко избит.
Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ выяснить все обстоятельства произошедшего и (в случае наличия оснований) привлечь всех причастных к уголовной ответственности.
В 2017 году Михеенко и Евгеньев были осуждены по статье 228 УК РФ за незаконный оборот наркотиков, сообщает ТАСС.
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