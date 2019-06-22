СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей на аттракционе
Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве сообщила, что по факту травмирования детей в результате поломки аттракциона в парке «Сокольники» в Москве возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в субботу, 22 июня. Согласно предварительной информации, кабинка упала на землю вместе с находящимися внутри детьми.
В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
Напоминаем, что в происшествии пострадали три ребенка. Двое из них были госпитализированы в травмпункт, а одного подростка увезли в детскую больницу.
Читайте также: Восьмилетняя девочка погибла на карусели под Анапой