Акция «Горсть памяти» завершилась в Москве у Могилы Неизвестного Солдата
Всероссийская акция «Горсть памяти», которая проходит под руководством Министерства обороны РФ, 22 июня завершилась в Москве возле Могилы Неизвестного Солдата. Встреча приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Участники акции в 2019 году собрали 15 тысяч кисетов, наполненных священной землей с воинских захоронений. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков.
— Сегодня с мест воинских захоронений по всей стране взята священная земля. Упакована в солдатские кисеты и будет передана на вечное хранение в главный храм Вооруженных сил РФ, — передает ТАСС слова Цыганкова.
Уточним, что каждый фрагмент земли упаковывается в специальные гильзы, на которых подписывается, откуда кусочек был привезен.
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