Саркози написал книгу о своей политической жизни до Елисейского дворца

Экс-президент Франции Николя Саркози написал новую книгу о своей политической жизни до прихода в Елисейский дворец в 2007 году, которая поступит в продажу во Франции 27 июня.

Предстоящая публикация автобиографии под названием «Страсти», содержащей 350 страниц, до последнего момента держалась в секрете. Книга повествует о «первых шагах» тогда еще будущего президента в партии «Объединение в поддержку республики». Не исключается возможность того, что позднее Саркози напишет продолжение, в котором расскажет о годах своего президентства.

Как рассказывает сам экс-президент, его целью было не написание мемуаров, а честный разговор о жизни. Он уверяет, что в книге рассказал о своей жизни «без проблематики, без скрытых политических мотивов».

— Я испытываю чувство большой благодарности каждому французу за то, что мне довелось прожить период во главе страны, — добавляет Саркози.

Окружение политика уточняет, что книга носит очень личный характер. Отдельно отмечается, что выход мемуаров никак не связан с новостями об одобрении кассационным судом процесса по делу о коррупции в отношении Саркози, пишет ТАСС.

Николя Саркози стал 23-м президентом Франции в мае 2007 года. Он баллотировался на второй президентский срок спустя пять лет, однако проиграл социалисту Франсуа Олланду.

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