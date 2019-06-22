Вывезший дочерей в Польшу россиянин объявлен в международный розыск
Адвокат Дениса Лисова Бартош Левандовский рассказал, что Швеция объявила в розыск его подопечного, который вывез в Польшу трех своих дочерей.
Ранее дочерей Лисова отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана, так как отец якобы не справлялся с уходом за детьми после попадания в больницу матери девочек в 2017 году.
Шведский суд издал постановление о выдаче Лисова на территорию королевства после того, как его с дочками 4 и 12 лет задержали в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Москву.
Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца в Польше. Согласно постановлению польского суда от 3 апреля, дети находятся под опекой отца. Лисов рассматривает предложения о работе, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России готова принять его старшую дочь на обучение.
Однако, получив европейский ордер, выданный Швецией, Польша обязана задержать Лисова. Адвокат надеется, что польские власти примут сторону семьи, пишет РИА Новости.
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