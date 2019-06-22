Юрист рассказал, что делать с купленными билетами в Грузию

Начиная с 8 июля ряд авиакомпаний прекратят продажу билетов на перелеты в Грузию. Это связано с усложнившейся политической обстановкой в стране. Юрист рассказал «Вечерней Москве», возможно ли вернуть стоимость уже купленного билета.

— Ряд авиакомпаний уже заявили о том, что для их клиентов будет оформлен вынужденный возврат билетов. Это подразумевает, что пассажирам будет компенсирована полная стоимость перелета. Это правильное решение: последствия в случае иной ситуации могли бы вызвать множество вопросов, — поделился юрист Алексей Грем.

21 июня президентом РФ был подписан указ, запрещающий отечественным авиакомпаниям осуществлять перевозки российских граждан в Грузию. Находящихся там россиян должны в ближайшее время вернуть на родину.

— Чтобы оформить возврат авиабилета, придется обратиться в службу поддержки по месту его приобретения. Там должны подсказать, какие документы необходимо предоставить для оформления компенсации средств. Если же там в помощи вам отказывают, следует обратиться в службу поддержки компании авиаперевозчика, — заключил юрист.

Как удалось узнать «Вечерней Москве» в пресс-службе одной из авиакомпаний, продажу билетов действительно ограничат по указу президента с 8 июля 2019 года.

— Ранее приобретенные авиабилеты пассажиры могут переоформить на другие даты (при наличии мест на рейсе) или оформить вынужденный возврат без взимания штрафов по месту приобретения авиабилета, — объяснила представитель авиакомпании.

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