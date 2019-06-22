Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для туристов из-за ситуации в Грузии
Пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что ведомством была открыта «горячая линия» для российских туристов в связи с ситуацией в Грузии.
— По вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.
Отмечается, что территориальным органам Роспотребнадзора поручено оказывать российским туристам необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов, сообщает агентство «Москва».
Напоминаем, что скандал в столице Грузии произошел 20 июня, после чего российская делегация покинула страну. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено из России в Грузию.
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