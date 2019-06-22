Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть

В летний период количество потребляемых фруктов и овощей значительно увеличивается. Совсем скоро в садах начнет созревать вишня. О том, какие полезные свойства несет в себе ягода, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал врач-диетолог.

— Плоды вишневого дерева обладают большим количеством микроэлементов и витаминов, которые помогут поддержать организм в хорошем состоянии. Они богаты пектином, который улучшает работу пищеварительного тракта. Также вишня содержит витамины групп B и P, C, фолиевую кислоту и каротин. Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.

По ее словам, малая калорийность вишни делает ее одной из лучших ягод для похудения.

— В дополнении к полезным веществам и пользе для здоровья можно отметить и диетическое свойство ягоды. Килограмм вишни содержит порядка 500–600 килокалорий. А некоторые из содержащихся в ней полезных веществ разрушают жировые накопления и улучшают кровообращение. Это помогает стабилизировать не только работу сердечно-сосудистой системы, но и головного мозга, а также замедляет его старение, — рассказала специалист.

Она отметила, что не стоит есть весь килограмм за раз. Его стоит разделить на несколько небольших порций и употреблять в течение дня.

Екатерина Аружева отметила, что вишня может быть и опасна для некоторых людей.

— Например, для больных диабетом. В этом случае ее, конечно же, не обязательно исключать из рациона, но стоит следить и контролировать уровень сахара в крови. Также после употребления вишни необходимо почистить зубы или прополоскать ротовую полость. Сок вишни уничтожает зубную эмаль, — заключила диетолог.

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