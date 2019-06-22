Прохор Шаляпин рассказал о побоях отца и сдаче его в психбольницу

Российский артист Прохор Шаляпин в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ рассказал о сложных отношениях с родным отцом Андреем Захарченковым. Певец рассказал о том, как ему пришлось отправить папу в психиатрическую клинику.

По словам артиста, все детство отец издевался над ним и матерью, был очень жестоким человеком. Прохор Шаляпин не может вспомнить ни одного светлого момента, связанного с папой. Андрей Захарченков в первый раз попал в психбольницу после того, как напал на сотрудника полиции. Медицинская комиссия тогда поставила ему диагноз «Шизофрения». Через несколько лет лечения он вышел и стал угрожать своей матери, что продаст ее квартиру. Он избил ее, женщина попросила помощи у внука.

— Мой отец взял нож и заставил бабушку пойти в сберкассу и снять все деньги. Она позвонила мне вся в слезах, я прилетел на первом самолете в Волгоград. Я просто возненавидел отца, за бабушку готов был его изничтожить. Я приехал, вызвал полицию, скорую, поставил ей решетки на окна, чтобы отец к ней больше не забрался. В итоге я его отправил в психиатрическую больницу в третий раз, — рассказал певец.

Об этом написала местная газета, и тогда вся страна узнала правду о семье Прохора Шаляпина, которую он до этого всегда скрывал. Певец поделился, что в Москве всем говорил, что отец живет давно в Германии с другой семьей. Прохор Шаляпин сильно переживал, что все узнали этот нелицеприятный факт из его жизни.

Андрей Захарченков умер в психбольнице в возрасте 67 лет от цирроза печени. Певец рассказал, что не выронил ни одной слезы, когда узнал о кончине отца.

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