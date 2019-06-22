Землю из братской могилы в Екатеринбурге захоронят в Москве
• 18:55 • 22 июня 2019
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Акция «Горсть памяти» проходит по всей стране
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Акция «Горсть памяти» прошла на Широкореченском мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников передал кисет с горстью земли из братской могилы воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, командованию войсками Центрального военного округа.
Этот кисет с землей вместе с еще 22 горстями будет отправлен в подмосковный парк «Патриот» и станет частью мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил РФ.
Собранные кисеты заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем установят на территории храма, пишет «Российская газета».
Акция «Горсть памяти» проходит по всей стране.
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