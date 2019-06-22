Шаляпин о Цымбалюк-Романовской: Жениться не буду, но ребенка от нее хочу

Певец и звезда светских хроник Прохор Шаляпин в программе «Секрет на миллион» на НТВ поделился подробностями своей личной жизни с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Он рассказал, что они познакомились на одном из ток-шоу и стали общаться. Сначала им было просто интересно друг с другом, но затем их отношения переросли в романтические. Сейчас они почти каждый день встречаются, но переезжать к пианистке он не хочет, так как ему комфортнее в своей квартире. Также Прохор Шаляпин признался, что не чувствует к Цымбалюк-Романовской сильной любви, но хочет, чтобы она родила ему ребенка. Однако жениться на девушке он не будет.

— Просто мне хорошо с Виталиной, я хочу, чтобы она была матерью моих детей, хочу с ней жить, она комфортный человек для меня. Мы не планируем свадьбу, честно об этом говорю, нам и так хорошо, у нас уже все было. Я приезжаю к ней, а утром уезжаю, люблю свою территорию, — заявил Прохор Шаляпин.

Артист сказал, что после рождения детей будет «приходящим папой». Он считает, что такие отношения более долговечные. Виталина Цымбалюк-Романовская согласна жить так, как хочет ее возлюбленный.

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