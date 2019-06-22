Сергей Собянин поздравил московскую школьницу, набравшую 100 баллов за ЕГЭ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в своем Twitter-аккаунте выпускницу школы № 1517 Анастасию Андрюнину с успешной сдачей ЕГЭ по китайскому языку.
Москвичка стала единственной российской школьницей, набравшей 100 баллов за экзамен по этому предмету. Градоначальник обратил внимание на то, что в этом году ЕГЭ по китайскому языку проводился впервые.
Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы №1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году экзамен по китайскому проводился впервые. Поздравляю, Настя! pic.twitter.com/dAVii4hNJG— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июня 2019 г.
Ранее Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы. Также недавно мэр анонсировал проект «Лето моей карьеры», рассчитанный на школьников в возрасте от 14 до 18 лет. В своем сообщении глава города оставил ссылку, перейдя по которой можно ознакомиться с подробностями проекта, организуемого центром «Моя карьера».
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