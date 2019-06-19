Топ-5 мест летнего отдыха для московских школьников
Сейчас у московских школьников настала золотая пора — неприкосновенные три месяца летнего отдыха. Однако на фоне этого радостного повода перед ними встает вопрос — чем занять себя в течение продолжительных каникул. «Вечерняя Москва» решила предложить ребятам несколько вариантов активного и не очень летнего отдыха.
Московский зоопарк
Одной из главных точек для отдыха во время летних каникул обязательно нужно сделать Московский зоопарк. Помимо его чисто исторической ценности, ведь он является одним из старейших в Европе, будучи открытым еще в 1864 году, это еще и отличное место для знакомства с богатством земной фауны. Тем более что недавно в нем поселились две панды — Жуи и Диндин. Так что посещение столичного зоосада еще и отличная возможность увидеть этих редчайших животных.
Оптимальным вариантом будет ознакомиться с расписанием кормления на официальном сайте зоопарка — в эти часы вы точно увидите зверей, которые в остальное время предпочитают прятаться. Но учтите, что днем у вольеров собираются большие толпы, так что лучше планировать визит на утро.
Кремль
Любителей истории вполне может привлечь Московский Кремль, в котором располагается большое количество музеев и достопримечательностей. Стоит отметить, что билеты туда раскупаются очень быстро, поэтому о посещении лучше подумать заранее. Кроме того, пропуска оформляются на определенное время, так что опаздывать строго не рекомендуется.
Для школьников Московский Кремль регулярно проводит множество познавательно-развлекательных программ, раскрывающих ряд исторических вех. Например, «Россия в Смутное время», «Петр I и его эпоха», а также более легкие, вроде «Героев мифов Древней Греции в памятниках Оружейной палаты».
Детский лагерь
Сейчас на территории Москвы и ближнего Подмосковья работает немало детских лагерей, куда можно без опаски отправить своего ребенка, зная, что там он не просто проведет время на природе, но и изучит что-то полезное и интересное. Есть языковые лагеря, театральные объединения, где обучают ребят драматическому искусству, и даже скалолазные, где юные москвичи смогут научиться этому непростому виду спорта в безопасном зале под присмотром профессиональных инструкторов.
Посетить «Умный город»
Если вы когда-нибудь задумывались, что именно делает Москву такой привлекательной для жизни, то стоит посетить павильон № 461 на ВДНХ, где работает уникальное пространство «Умный город». Там можно примерить на себя профессию машиниста Московского метрополитена, использовав очки виртуальной реальности, попытаться пообщаться с роботом, оснащенным искусственным интеллектом, а также посетить один из многих мастер-классов, на которых можно научиться широкому спектру навыков — от 3D-печати до программирования и сборки автономных роботов.
Панда-парки
В Филевском парке, а также в Измайлове, Сокольниках, Коломенском и ряде других зеленых зон города расположены панда-парки, которые идеально подойдут активным. На канатных полосах препятствий каждый найдет себе идеальное место для преодоления своих страхов — отдельные курсы расположены на высоте 20 метров, но они предназначены для старших подростков и взрослых. Разумеется, безопасность обеспечена всем. Сотрудники комплексов внимательно следят за тем, чтобы никто не пострадал.
Кстати, спортсмены из Краснопахорского выступили на соревнованиях по велоспорту в Латвии.
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