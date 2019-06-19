Топ-5 мест летнего отдыха для московских школьников

Сейчас у московских школьников настала золотая пора — неприкосновенные три месяца летнего отдыха. Однако на фоне этого радостного повода перед ними встает вопрос — чем занять себя в течение продолжительных каникул. «Вечерняя Москва» решила предложить ребятам несколько вариантов активного и не очень летнего отдыха.

Московский зоопарк

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Одной из главных точек для отдыха во время летних каникул обязательно нужно сделать Московский зоопарк. Помимо его чисто исторической ценности, ведь он является одним из старейших в Европе, будучи открытым еще в 1864 году, это еще и отличное место для знакомства с богатством земной фауны. Тем более что недавно в нем поселились две панды — Жуи и Диндин. Так что посещение столичного зоосада еще и отличная возможность увидеть этих редчайших животных.

Оптимальным вариантом будет ознакомиться с расписанием кормления на официальном сайте зоопарка — в эти часы вы точно увидите зверей, которые в остальное время предпочитают прятаться. Но учтите, что днем у вольеров собираются большие толпы, так что лучше планировать визит на утро.

Кремль

Фото: Музей Московского Кремля — YouTube

Любителей истории вполне может привлечь Московский Кремль, в котором располагается большое количество музеев и достопримечательностей. Стоит отметить, что билеты туда раскупаются очень быстро, поэтому о посещении лучше подумать заранее. Кроме того, пропуска оформляются на определенное время, так что опаздывать строго не рекомендуется.

Для школьников Московский Кремль регулярно проводит множество познавательно-развлекательных программ, раскрывающих ряд исторических вех. Например, «Россия в Смутное время», «Петр I и его эпоха», а также более легкие, вроде «Героев мифов Древней Греции в памятниках Оружейной палаты».

Детский лагерь

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Сейчас на территории Москвы и ближнего Подмосковья работает немало детских лагерей, куда можно без опаски отправить своего ребенка, зная, что там он не просто проведет время на природе, но и изучит что-то полезное и интересное. Есть языковые лагеря, театральные объединения, где обучают ребят драматическому искусству, и даже скалолазные, где юные москвичи смогут научиться этому непростому виду спорта в безопасном зале под присмотром профессиональных инструкторов.

Посетить «Умный город»

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Если вы когда-нибудь задумывались, что именно делает Москву такой привлекательной для жизни, то стоит посетить павильон № 461 на ВДНХ, где работает уникальное пространство «Умный город». Там можно примерить на себя профессию машиниста Московского метрополитена, использовав очки виртуальной реальности, попытаться пообщаться с роботом, оснащенным искусственным интеллектом, а также посетить один из многих мастер-классов, на которых можно научиться широкому спектру навыков — от 3D-печати до программирования и сборки автономных роботов.

Панда-парки

Фото: Алена Глазкова, «Вечерняя Москва»

В Филевском парке, а также в Измайлове, Сокольниках, Коломенском и ряде других зеленых зон города расположены панда-парки, которые идеально подойдут активным. На канатных полосах препятствий каждый найдет себе идеальное место для преодоления своих страхов — отдельные курсы расположены на высоте 20 метров, но они предназначены для старших подростков и взрослых. Разумеется, безопасность обеспечена всем. Сотрудники комплексов внимательно следят за тем, чтобы никто не пострадал.

Кстати, спортсмены из Краснопахорского выступили на соревнованиях по велоспорту в Латвии.

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