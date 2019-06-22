Как собираются бороться с пиратскими сайтами

В Роскомнадзоре продолжается обсуждение нового механизма борьбы с пиратскими сайтами в рамках разрабатываемого законопроекта.

Если вы следите за историей борьбы с кинопиратством в нашей стране, то наверняка вспомните, что в ноябре прошлого года в России был принят антипиратский меморандум. Его тогда заключили 12 крупнейших компаний-кинопроизводителей (правообладателей) и крупнейшие российские интернет-площадки.

Что послужило мотивацией для правообладателей — понятно всем. Но до сих пор остается загадкой, что же послужило мотивацией для интернет-площадок сделать сей шаг навстречу правообладателям и удалить пиратским образом полученные фильмы с сайтов. Почему-то все время лезет в голову история (замечательно описанная в «Википедии») о том, как, например, Роман Абрамович несколько раз пытался уйти с поста губернатора Чукотки, но каждый раз после личной встречи с президентом России от своего намерения отказывался. К чему это я? К тому, что и мотивация встречного шага тоже бывает разная. Но так или иначе глава Роскомнадзора Александр Жаров оптимистично пообещал в ноябре, что Рунет в результате «станет самым чистым от пиратства пространством в мире».

А теперь самое интересное. К 1 сентября действие меморандума закончится. Его можно было бы и продлить, но правообладатели неожиданно решили сделать следующий (революционный!) шаг и предложили «полностью удалять из поисковой выдачи имена сайтов с пиратскими фильмами, неоднократно попавшихся на нарушениях». Бац — и нет таких сайтов! То есть они, конечно, есть, но если поисковик их не выдает, то кто же на эти сайты пойдет?! Люди-то ищут фильм, набирая его название в строке поиска.



Но самое любопытное, что компании, отвечающие за поисковые системы в Интернете, с этим предложением не согласились. Мол, первый шаг навстречу сделали полюбовно, а дальше — только законодательно!

Цифровые технологии развиваются с какой-то недосягаемой скоростью Фото: https://pixabay.com/ru

Так что вопрос, какова же была их мотивация при подписании меморандума, остается загадкой. Было ли на них оказано какое-то административное давление? Или им не нравится, что их продолжают в чем-то ограничивать? Или их парализует страх того, что крупные компании поисковых запросов («Яндекс» или, скажем, «Рамблер») подобные сайты удалят, а конкуренты оставят? И тогда часть потока пользователей просто уйдет к ним.

Вопросы, вопросы, а ясности как не было, так и нет. Но в любом случае ситуация с кинопиратством отчетливо высветила, как сильно мы изменились за последние десять лет. Помнится, где-то в 2004 году на фестивале продюсерского кино один из круглых столов был посвящен теме пиратства. Тогда правообладатели были настроены очень решительно: они требовали сносить заводы, которые нелегально печатали пиратские диски, «вырезая всех под корень». Прямо революция в отдельно взятой отрасли! И схема-то казалась примитивно простой: принимаем закон о пиратстве, подаем жалобы в инстанции. Приходит полицейский, диски арестуют, заводы закрывают.

Но жизнь оказалась стремительной штукой: цифровые технологии развиваются с какой-то недосягаемой скоростью. И каждому ясно, что бегать за очередным вновь возникшим пиратским сайтом, которые растут как грибы после дождя, с судебным приставом не получится. Потому что процесс скачивания фильма занимает всего лишь два часа. И это может происходить сразу на 10000 устройств, «отловить» которые физически не представляется возможным. С 10000 сайтов на 10000 устройств в течение двух часов!

Ну и как тут отлавливать пиратов законодательно? Существуют скорость принятия судебных решений, скорость их исполнения. И даже если появится закон, который позволит мгновенно обратиться в суд, моментально принять решение, то сайт все равно будут отключать в течение дня. А за это время очень дешево создается новый зеркальный пиратский кинопортал.

Вот и оказывается, что само понятие «интеллектуальная собственность» за последние годы сильно трансформировалась. И трансформацию эту диктуют не законы, а сама жизнь. Практика показывает, что сегодня правообладатель на деле вовсе не тот, кто может что-то запретить и отобрать, а тот, кто может договориться. В том числе и с владельцами сайтов, выдающих поисковые запросы. Правообладатели наши, к счастью, поумнели: заводы сносить больше не требуют и в немедленное принятие законов упираться перестали. Они просто сели за стол переговоров, пытаясь учитывать общие интересы. Это хорошо. Может, теперь правда что-то изменится.

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