Хореограф Алины Загитовой извинился за плагиат
Американская танцовщица Джоджо Гомез заявила, что постановщик номеров российской фигуристки Алины Загитовой, хореограф Даниил Глейхенгауз принес извинения за заимствование придуманного Гомез танца.
Как изначально написала американка в своем Instagram, Глейхенгауз использовал придуманную ею хореографию под композицию Билли Айлиш «Bad Guy».
При этом хореограф признала, что не запатентовала движения, однако возмутилась тем, что были заимствованы не отдельные элементы — в выступлении Загитовой в ледовом шоу Fantasy on Iсe повторялся «концепт и весь номер».
Вслед за этим, по утверждению Гомез, Глейхенгауз связался с ней и принес извинения за данный инцидент.
Между тем ранее Даниил Глейхенгауз опровергал обвинения в плагиате. По его словам, номер был поставлен еще до того, как Евгения Медведева в одном из интервью сказала, что «Bad Guy» является ее любимой композицией.
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