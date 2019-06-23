Эксперимент с кошельком опроверг стереотип о непорядочности
Международная группа исследователей провела эксперимент, который продемонстрировал неожиданные результаты: люди склонны возвращать чужое имущество без каких-либо дополнительных стимулов.
В ходе эксперимента ученые отдавали якобы забытые другими посетителями бумажники сотрудникам банков, почтовых отделений, театров, отелей и прочих общественных заведений и учреждений. Затем исследователи уходили — соответственно, никто не помешал бы присвоить кошелек.
Однако, несмотря на отсутствие внешнего контроля либо материальных стимулов, кошельки часто возвращались «владельцам», электронный адрес которых был указан на находившейся в кошельке визитке. При этом чем большая сумма денег находилась внутри, тем более ответственными перед их хозяевами чувствовали себя нашедшие кошелек люди.
К примеру, если сумма составляла около 94 долларов, кошелек возвращали в 72 процентах случаев. Кошельки вообще без денег возвращали приблизительно в 40 процентах случаев, сообщает журнал Science.
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