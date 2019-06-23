«Школа драматического искусства» закроет театральный сезон постановками по произведению Гоголя
Сегодня театр «Школа драматического искусства» на Сретенке закрывает 32-й театральный сезон. В зале «Манеж» будет идти спектакль Игоря Яцко «Мертвые души» по мотивам одноименной поэмы Гоголя, а в «Тау-зале» — версия Дмитрия Крымова «Своими словами. Н.В. Гоголь «Мертвые души» (История подарка)».
В этом году — 210-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Постановка Дмитрия Крымова больше рассчитана на детей, тогда как спектакль Игоря Яцко — острая сатира с элементами гротеска.
В День памяти и скорби, 22 июня, на спектакль «Сатиры» по прозе и лирике Саши Черного с музыкой Дмитрия Шостаковича пришли военнослужащие со своими супругами. Они благодарили актеров за талантливую игру.
В 21:00 в «Грот-зале» заслуженные артисты России Игорь Яцко и Мария Зайкова провели творческий вечер, на котором исполнили произведения Александра Пушкина, Михаила Кузьмина и «Песнь Песней». Перед началом вечера артисты напомнили о трагическом начале Великой Отечественной войны и выразили пожелание, чтобы больше не было таких дней в нашей истории и чтобы любовь и поэзия останавливали войны и конфликты.
Театр «Школа драматического искусства» откроет новый театральный сезон 8 августа премьерой Александра Огарева «Дачники» по пьесе Максима Горького.
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