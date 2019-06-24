Скончался исполнитель главной роли в «Человеке-невидимке» Андрей Харитонов
Умер актер Андрей Харитонов, известный по ряду ролей в советских и российских фильмах.
Супруга артиста сообщила о его смерти в возрасте 59 лет на своей странице в Facebook. Андрей Харитонов в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.
— Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в городе Киеве, — написала вдова.
СПРАВКА «ВМ»
Андрей Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. В 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого и вскоре снялся в своей первой картине «Овод» в главной роли. Он сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна «Черных дроздов», «Вольный ветер» и другие.
С 1984 по 1990 год он был ведущий артистом Малого театра в Москве.
В январе 2019 года стало известно о том, что Андрей Харитонов болен онкологическим заболеванием.
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