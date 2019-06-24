Модель Виктория Лопырева задумалась о рождении второго ребенка

Известная российская модель Виктория Лопырева думает о рождении второго малыша. Она попросила совета у своих подписчиков в соцсети.

— Второй ребенок: ждать или не ждать? Быть мамой — это необъятное счастье, но привычки, выработанные годами, порой заставляют меня менять режим и планы. Иногда даже скучаю по нереально загруженному режиму, как раньше, — написала Лопырева в Instagram.

По ее словам, она начала думать о том, что когда сын немного подрастет, ей будет легче формировать свой график и вести привычный активный образ жизни. Однако отец ее ребенка, предприниматель Игорь Булатов, по словам модели, может скоро сказать, что хочет дочку.

— Как думаете, должна ли быть разница в возрасте между детьми. Если да, то какая? Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить времени своему первенцу? — спросила совета у поклонников молодая мама.

Подписчики звезды дали разные ответы. Одни считают, что лучше всего родить сразу двух детей, другие уверены, что после первых родов стоит восстановиться, а попозже можно и задуматься о втором ребенке.

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