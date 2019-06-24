Большой театр изменит процедуру продажи билетов из-за критики Счетной палаты
С 1 сентября Большой театр изменит процедуру продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ. Об этом свидетельствуют данные контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства культурного учреждения.
Количество билетов в свободной продаже увеличится до 960 штук, а число бронирований для ведомств сократят на 30 процентов. В этом сезоне объем поступающих в первую волну продажи билетов составляет 860 штук, сообщает РИА Новости.
Недостатки в билетной программе Большого театра были выявлены в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году. Более трети лучших мест находятся в статусе брони для министерств и ведомств. Как правило, эти билеты выкупают перекупщики и перепродают по завышенным ценам.
Счетная палата РФ будет следить за развитием ситуации.
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