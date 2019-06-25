Андрей Аршавин отказал в прописке двухлетней дочери
• 00:18 • 25 июня 2019
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Андрей Аршавин и Алиса Казьмина официально зарегистрировали свои отношения в 2016 году
Фото: Взято из Instagram (@andrey.arshavin10)
Футболист Андрей Аршавин отказался прописать свою двухлетнюю дочь от Алисы Казьминой в квартире в Санкт-Петербурге. Из-за этого Есеня не сможет пойти в детский сад.
— Более того, господин Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов, — заявил Александр Добровинский, адвокат Алисы Казьминой.
Подчеркивается, что мать ребенка не может прописать ребенка в своей квартире площадью 37 квадратных метров, так как в ней уже проживают несколько человек, передает портал StarHit.
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина официально зарегистрировали свои отношения в 2016 году. Есеня родилась в 2017 году.
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