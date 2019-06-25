Илон Маск заявил, что человечество находится на пороге катастрофы
Руководитель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество находится на пороге катастрофы. По его словам, ею станет сокращение населения мира к 2050 году. Об этом сообщает издание Business Insider.
Издание ссылается на один из комментариев, сделанный бизнесменом в соцсети Twitter. Он является ответом на информацию о том, что ожидаемое увеличение числа людей на Земле к 2050 году составляет 1,6 миллиарда человек.
— Реальной проблемой станет старение и сокращение населения мира к 2050 году, а не перенаселенность, — заявил Илон Маск.
Real issue will an aging & declining world population by 2050, *not* overpopulation. Randers estimate far more accurate than UN imo: https://t.co/cdHf62bxpb— Elon Musk (@elonmusk) 21 июня 2019 г.
Американский предприниматель уже выступал с подобными идеями в июле 2017 года. По его словам, к указанному сроку количество пожилых людей на планете будет сильно превышать молодое население.
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