Ольга Бузова рассказала, чего ей не хватает в жизни
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, чего ей не хватает в жизни. При этом звезда призналась, что является по-своему счастливым человеком.
— Я счастлива. По-своему. У меня потрясающая жизнь. Любимая работа, концерты, съемки, верные друзья, путешествия, — написала Ольга Бузова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я счастлива. По своему У меня потрясающая жизнь. Любимая работа, концерты, съёмки, верные друзья, путешествия У меня есть Вы Ваше признание и любовь , благодаря которой я живу последние 3 года...у меня есть всё...почти в моей жизни нет тебя...где ты??? #всёчтохочусейчасябытьсчасливой
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Певица подчеркнула, что последние три года живет благодаря признанию и любви к ней со стороны поклонников. Тем не менее Ольга Бузова отметила, что, несмотря ни на что, в жизни ей не хватает спутника.
Читайте также: Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим