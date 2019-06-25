Стали известно, чем каждый день занимается Кейт Миддлтон

Инсайдер, приближенный к семье герцогини Кейт Миддлтон, рассказал о ее ежедневном расписании и делах, которыми та предпочитает заниматься в свободное от деловых встреч время. Об этом сообщает портал US Weekly.

Одним из самых любимых занятий герцогини был назван спорт. Так, Кейт Миддлтон с понедельника по пятницу встает рано утром и бегает по территории Кенсингтонского дворца, а также занимается плаванием.

— Она считает, что занятия спортом помогают справиться со стрессом. Кроме того, Кейт любит гулять в одиночестве, — рассказал инсайдер.

После традиционного завтрака Кейт Миддлтон занимается вопросами нескольких благотворительных фондов, попечителем которых является. В послеобеденное время герцогиня может организовать ряд встреч с социальными организациями или политиками.

Свое свободное время Кейт Миддлтон предпочитает проводить на кухне — она не раз признавалась, что любит готовить. Оставшееся время герцогиня проводит с детьми и мужем. Причем для времени наедине с последним она специально освобождает вечера.

Выходные герцогиня предпочитает проводить дома с семьей, прилагая все усилия для того, чтобы оставаться хорошей женой и матерью.

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