Наташа Королева пожаловалась, что Тарзан заставляет ее сидеть на диете

Певица Наташа Королева, которой недавно исполнилось 46 лет, рассказала о том, благодаря кому она остается стройной как в юности.

Ее муж Сергей Глушко — приверженец здорового питания. По словам певицы, он все время следит за своей физической формой. Его здоровый образ жизни распространяется и на жену.

В гостях программы «Сегодня вечером» Королева пожаловалась на Тарзана за его фанатичное отношение к стройности. Она рассказала, что сама очень любит вкусно поесть, а пышные формы находит привлекательными.

Зато Сергей не солидарен с ее мнением и тщательно следит за содержимым их холодильника, а если увидит, что жена собирается съесть что-то вредное, — протестует.

— Иногда, бывает, сидишь, и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!». И все! Аппетит как рукой сняло, — рассказала звезда.

Королева объяснила, что сама придерживается совершенно другой позиции. По ее словам, нужно оставаться таким, какой ты есть, и быть «натуральным» во всем. Об этом рассказал «СтарХит».

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