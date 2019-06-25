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Культура

«Варшаверская мелодия»: как отпраздновали 50-летие творческой деятельности директора «Ленкома»

Елена Булова
• 12:10 • 25 июня 2019
Народная артистка России Александра Захарова в роли принцессы Турандот
Фото: Александр Стернин, специально для «Вечерней Москвы»
Народная артистка России Александра Захарова в роли принцессы Турандот
Фото: Александр Стернин, специально для «Вечерней Москвы»

В «Ленкоме» прошел Хрустальный бал «Хрустальная Турандот» в честь директора театра Марка Варшавера, отмечающего пятидесятилетие творческой деятельности.

 «Легко на сердце от песни веселой» — под звуки мелодии из знаменитой советской комедии на сцену поднялся ленкомовский «Аракс». Музыканты Сергей Рудницкий, Анатолий Абрамов, Александр Садо, Николай Парфенюк, Олег Зарипов знакомы с юбиляром не одно десятилетие. В их исполнении прозвучала песня из спектакля «Тиль». Та самая песня, где есть строки: «Готовы мы дружным строем шагать за нашим Героем!»

В лучших традициях «Ленкома»  под взрывы неведомых глазу зрителя «орудий» появилась  на сцене в роскошном белоснежном кринолине народная артистка России Александра Захарова, которая сообщила: «Вот стою я пред вами, простая китайская принцесса Турандот». По залу под собственное цоканье навстречу ей резво прогалопировал  народный артист России Дмитрий Певцов, которому выпало счастье быть на этом балу принцем Калафом.

Поскольку бал был посвящен  пятидесятилетию творческой деятельности  директора театра, то Турандот предложила присутствующим сложить в честь юбиляра мелодию столь же вечную, как знаменитая «Варшавская мелодия». Только в прочтении «Ленкома» она, естественно, будет называться «Варшаверской мелодией» и будет «такой же вдохновляющей, удивляющей, утешающей, как сам человек Марк Варшавер».

Первое слово было  предоставлено верному другу и соратнику юбиляра, художественному руководителю «Ленкома» Марку Анатольевичу Захарову.

— Полвека Марк Варшавер посвятил театру, и сорок лет из них — «Ленкому», — сказал Марк Анатольевич. — Марк Варшавер относится к числу самых талантливых и успешных руководителей театров Москвы. Я счастлив, что  нахожусь рядом с ним. Он всегда оказывал мне неоценимую помощь, иногда сверхъестественную, иногда просто невозможную. Он много сделал для «Ленкома» и для всей театральной культуры столицы в целом. Мы  находимся в здании, уникальном архитектурном сооружении архитектора  Иванова-Шица. Сейчас  это здание — музейный комплекс, и в том, что он сохранился, мы во многом обязаны Марку Варшаверу, который сумел его восстановить, несмотря на то, что ансамбль за годы претерпел множество разрушительных изменений. Но  Марк Борисович помнил, что здесь работали Булгаков, Судаков, Иван Берсеньев. Здесь Ленин говорил свою речь, в которой утверждал, что «добро не может быть абстрактным  и  добро  — только то, которое помогает пролетарской революции». Мы в это почему-то не слишком поверили, и Марк Борисович, к счастью, тоже. Когда я был назначен руководителем театра, то поначалу назывался «художественным руководителем — директором». Но очень быстро понял, что рядом со мной  находится выдающийся организатор и человек, и  с удовольствием переложил на его плечи часть своих проблем, догадавшись, что не обязательно  концентрировать все заботы в одних мозгах. Я оказался прав  и ни разу не пожалел: на Марка Борисовича можно во всем положиться. Я чувствую себя очень уверенно и спокойно, когда он рядом со мной. 

На фото (слева направо): художественный руководитель театра Марк Захаров, директор театра Марк Варшавер Фото: Александр Стернин, специально для «Вечерней Москвы»

Марка Захарова сменила на сцене группа «бойцов» театра «Новая опера» — директор театра Дмитрий Сибирцев и «Тенора XXI века». Они вдохновенно исполнили переиначенное знаменитое «Посвящение Энрико Карузо»  на «Посвящение Марку Варшаверу», сделав ироничный акцент на сложностях парковки перед  «Ленкомом». Кстати, для сотрудников своего театра эту задачу Марк Борисович успешно решил еще в прошлом году.

На смену «бойцам» пришла оперная дива — великолепный, затянутый в пурпурный бархат, солист «Аракса» Александр Садо, который вызвался помочь ведущим разложить «Варшаверскую мелодию» на отдельные ноты.

За ноту «до», например,  отвечал квартет из четырех русских «Иванушек»  с балалайками да гармошками  в исполнении блистательных  Ивана Агапова, Сергея Степанченко, Владимира Юматова и Александра Сирина. Как же ловко они зарифмовали «Вдруг, как в сказке скрипнула ДВЕР, на пороге — Марк Варшавер», как прочувствовано поведали миру историю  о том, как «Борисыч собирал  в ложу всех директоров» (имеется в виду «Ложа директоров столичных театров», которая появилась в Москве в этом сезоне с легкой руки юбиляра).

За ноту «ре» отвечал Игорь Миркурбанов, исполнивший на восточный манер таинственную композицию «Родина Ленком — «ОМ», а заодно  приспособил к случаю  слегка подредактированные стихи  Велимира Хлебникова.

Ноту «ми» «Варшаверской мелодии» освоил сам ведущий Дмитрий Певцов, исполнив музыкальную композицию «Свищет ветер». На смену пришла  его партнерша по театру Анна Большова, которая снискала овации после исполнения «Трех вальсов».  Великолепно выступил  народный артист России Виктор Раков, точно выбравшую песню, посвященную дружбе — явлению, как известно, круглосуточному.

Участница шоу «Голос»  Снежана Ширяева, Наталья Мельник (Театр Оперетты), певица Елена Есенина, мим Сергей Сенодов, Максим Аверин  — все они поздравляли юбиляра, благодарили его и говорили, что никогда «не забудут, что он для них сделал». 

В «Ленкоме» прошел Хрустальный бал в честь юбилея директора театра Марка Варшавера Фото: Александр Стернин, специально для «Вечерней Москвы»

Некоторую ясность в то, что же именно Марк Борисович делает для артистов, внес композитор Игорь Крутой.

— Нас с юбиляром связывает эпоха, — сказал он. — Меня, 27-летнего молодого парня, привел в «Ленком» Евгений Павлович Леонов. Мы вместе ездили на «халтуру»: Евгений Павлович  отрабатывал концерт, а я выступал в паузах между  номерами, чтобы он мог немного передохнуть. Отправлял нас туда, чтобы мы могли чуть-чуть подзаработать, как раз  Марк Борисович Варшавер. А потом однажды  Леонов и Варшавер «пробили» мне квартиру. Они поехали вместе к высокому начальству. Войдя в кабинет, Леонов отработанным жестом упал на пороге на колени. Испуганное начальство бросилось поднимать народного артиста СССР. «А вы дайте Игорю комнату», — попросил Леонов. Вот так я оказался москвичом. Иногда мне казалось, что Варшавер может все — квартиры, продукты, отмазать от ГАИ, послать, достать — все находится в зоне его внимания и компетенции. Он у себя в кабинете жонглировал телефонными трубками так, что создавалось впечатление — он и есть директор Советской власти.

Эту же мысль продолжил и Борис Беленький, учредитель Первой театральной премии «Хрустальная Турандот».

— Если сложить все квартиры, которые Марк Борисович «пробил» за эти годы артистам, то они могли бы сложиться в небольшой район «Варшаверово». Но есть величины, которые нельзя измерить материально. Про Марка Борисовича смело можно сказать: «Слуга царю (то есть театру), отец  солдатам (то есть артистам)». Так что «кто с Варшавером по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!» — подметил Беленький.

На этой высокой ноте вечер и завершился. Юбиляр в ходе него не сказал ни слова: охрип и потерял голос еще накануне.

И в этом, как ни крути, тоже сказалась его невероятная директорская дальновидность!

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Народная артистка России Александра Захарова в роли принцессы Турандот
Фото: Александр Стернин, специально для «Вечерней Москвы»
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