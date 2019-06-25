Схема продажи билетов в Большом театре изменится с 1 сентября

Как говорится в официальном сообщении контрольного ведомства со ссылкой на письмо руководства театра, бронирование для ведомств будет сокращено на 30 процентов. Эта мера позволит увеличить количество билетов в свободной продаже.

— Во исполнение рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации на спектакли нового сезона мы увеличили количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов, — сообщил директор Большого театра Владимир Урин.

Подобная мера стала ответом на предъявленную театру критику касательно чрезмерно большого количества удобных по расположению мест, выделенных для министерств и ведомств. Как показало расследование Счетной палаты, эти билеты зачастую попадали в руки к перекупщикам и затем перепродавались по завышенным ценам.

— Большой театр услышал, а самое главное, учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан, — прокомментировал новость аудитор ведомства Михаил Мень. — Мы продолжим контролировать ситуацию. В 2020 году у нас будет возможность посмотреть динамику и определить, как наше решение повлияло на положение дел.

Также 25 июня Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект, касающийся реализации и возврата билетов на развлекательные и зрелищные мероприятия. Документ будет регулировать соответствующий аспект деятельности театров, цирков и других учреждений культуры.