Специалисты ВШЭ спрогнозировали спад экономики России в ближайшее время
Специалисты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) прогнозируют спад российской экономики в ближайшие несколько месяцев.
К таким неутешительным выводам эксперты пришли, изучив динамику сводного опережающего индекса (СОИ). В мае 2019 года он упал с минус двух процентов до минус 2,4 процента.
Вот уже седьмой месяц подряд, отмечают в ВШЭ, показатель оказывается в отрицательной области. Предполагается, что это связано с резким сокращением новых заказов на производство промышленной продукции. Помимо этого, вклад нефтяных цен, запасов готовых товаров и реального эффективного курса тоже оказался отрицательным.
— Наибольший риск, по всей видимости, связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции, за которым, безусловно, стоит застаревшая слабость внутреннего спроса, — указано в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Рост РТС и динамики фондового рынка, по словам специалистов, не позволяет говорить о кардинальном улучшении экономической ситуации. В связи с этим спад экономики в ближайшие месяцы «хотя и не представляется неизбежным, но выглядит все более вероятным».
Читайте также: Доллар за 90 рублей: экономисты высказались, возможно ли такое