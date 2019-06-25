Школьников будут активнее приобщать к культуре через специальные нормативы
Секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой анонсировал дополнение учебной программы школ культурными нормативами с 1 сентября 2019 года. Решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Новая программа, получившая название «Культурные нормативы школьников», поможет привлечь внимание учащихся к российской культуре, предоставив им дополнительные возможности ознакомиться с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками.
Отметим, что в феврале 2019 года Владимир Мединский объявил о планах Минкультуры и Минпросвещения включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. Он отметил, что учащиеся должны посетить определенное число выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. После этого им предстоит поделиться впечатлениями «в специально созданном бумажном или электронном дневнике».
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