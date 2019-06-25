Половину кварталов реновации перенесли на 3D-карту
ГБУ «Мосгоргеотрест» совместно с Москомархитектуры разрабатывают проект 3D-визуализации столицы. К этому моменту на карту уже нанесены около половины кварталов реновации.
По словам управляющего ГБУ «Мосгоргеотрест» Александра Серова, данный проект позволяет демонстрировать происходящие изменения и принимать верные градостроительные решения.
Он добавил, что на карте создается только наземная часть. В ближайшее время смогут выполнить подземную составляющую, сообщает РИА Новости.
Ранее руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в настоящее время в рамках реализации программы реновации в Москве ведется строительство 116 жилых домов. 12 новостроек сдадут до конца года, а на 34 площадках начнут возведение зданий. Также столичный Росреестр поставил на кадастровый учет свыше миллиона квадратных метров жилья по программе реновации жилфонда.
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