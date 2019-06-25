«Отменить экзамены в школах»: Жириновский предложил провести реформу образования
• 13:45 • 25 июня 2019
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По мнению Жириновского, отмена школьных экзаменов и домашних работ приведет к повышению успеваемости
Фото: официальный сайт Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отмену домашних заданий и школьных экзаменов на парламентских слушаниях, посвященных образованию.
— Нужно поднимать молодежь, — приводит слова Жириновский агентство городских новостей «Москва».
По его словам, отмена школьных экзаменов и домашних работ приведет к повышению успеваемости. Также председатель партии предложил проводить уроки на свежем воздухе и в музеях.
— Детям надо жизнь показать, а не голую доску и монотонный голос учителя, — добавил Владимир Жириновский.
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