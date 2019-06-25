Многолетние долги по ЖКХ предложили признавать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, в рамках которого предлагается признавать задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства безнадежной к взысканию по истечении срока исковой давности. Документ был разработан и внесен главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, депутатом Алексеем Диденко и сенаторами Иваном Абрамовым и Сергеем Леоновым.

Предполагается, что в случае одобрения инициативы суды будут принимать заявления от управляющих компаний о взыскании долгов за коммунальные услуги исключительно в пределах сроков исковой давности (три года).

— Граждане, как правило, погашают эту задолженность. Но управляющие компании продолжают включать в платежные документы задолженность, образовавшуюся вне сроков исковой давности, — уточняется в тексте документа.

Согласно текущему законодательству, истечение срока исковой давности не может быть признано основанием для списания долгов за услуги ЖКХ, тогда как от управляющих организаций не требуют удалять эти долги из платежных документов.

В пояснительной записке также указано, что вышеуказанные долги есть у многих россиян, причем задолженности часто копятся в течение нескольких лет.

— Если человек выплачивает долг за три года, то просроченная задолженность должна быть в обязательном порядке списана управляющей компанией, — сказано в документе.

Читайте также: Министерство транспорта России назвало сумму долга Грузии