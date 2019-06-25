Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по морякам с Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не должны распространяться на ситуацию с украинскими моряками.
Напомним, что моряков задержали за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе.
— Данный случай не является подсудным для этой инстанции. В этом заключается позиция Российской Федерации, — подчеркнул Песков.
В ответ на вопрос, означает ли это, что Москва не будет принимать во внимание решения трибунала ООН по данному делу, Дмитрий Песков ответил положительно.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которых задержали за нарушение российской границы. Кремль ответил тем, что Москва настаивает на своей точке зрения и не собирается ее менять, передает издание «Известия».
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