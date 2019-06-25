Нарколог заявила, что жители России стали употреблять меньше алкоголя
Директор Национального научного центра — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко заявила, что россияне стали употреблять меньше алкоголя. Она сказала, что за последние девять лет показатель снизился на пять с половиной литров на человека.
— За последние шесть–семь лет показатели снизились — абсолютно все показатели, связанные с потреблением алкоголя. Если в 2009 году это было 18 литров на человека, то в 2018 году это 12,5 литра, — рассказала Клименко.
Клименко также добавила, что снизился и процент употребления наркотиков среди взрослых жителей России.
Накануне такого заявления Татьяны Клименко Роспотребнадзор рекомендовал россиянам следить за качеством приобретаемого алкоголя и проверять федеральные или акцизные марки на подлинность. Об этом сообщает РИА Новости.
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