Названо предварительное место прощания с актрисой Аллой Покровской
• 14:42 • 25 июня 2019
Поделиться:
0
doc75y1svgdddw1ho88ym5k
Известной артистки не стало 25 июня, во вторник
Фото: Cкриншот видео с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uLCssGzWZKk)
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской состоится, предположительно, 27 июня, в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Известной актрисы театра и кино Аллы Покровской не стало 25 июня, во вторник, на 82-м году жизни.
СПРАВКА «ВМ»
Алла Покровская поступила в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына и окончила заведение в 1959 году. После этого ее приняли в труппу московского театра «Современник», на сцене которого она прослужила 45 лет, примерив на себя по меньшей мере 30 разнообразных амплуа (от роли Наташи в спектакле «На дне» до Александры в постановке «Фантазии Фарятьева»).
Читайте также: Церемония прощания с актером Харитоновым проводиться в Москве не будет
Теги:
23:5425 июня 2019
23:3525 июня 2019
23:1725 июня 2019
22:4125 июня 2019
22:2725 июня 2019
20:4825 июня 2019
20:3725 июня 2019
20:2925 июня 2019
20:2325 июня 2019
19:5225 июня 2019
19:4725 июня 2019
19:3525 июня 2019
19:2425 июня 2019
19:1725 июня 2019
18:4425 июня 2019
18:3825 июня 2019
18:3325 июня 2019
18:0725 июня 2019
17:4325 июня 2019
17:1125 июня 2019
17:0525 июня 2019
16:5825 июня 2019
16:5125 июня 2019
16:4525 июня 2019
16:4325 июня 2019
16:4125 июня 2019
16:1325 июня 2019
16:0025 июня 2019
15:4625 июня 2019
15:2425 июня 2019
14:5325 июня 2019
14:4225 июня 2019
14:0725 июня 2019
13:4325 июня 2019
13:3225 июня 2019
13:2225 июня 2019
13:0925 июня 2019
12:5425 июня 2019
12:4025 июня 2019
12:2525 июня 2019
12:0625 июня 2019
12:0625 июня 2019
11:5525 июня 2019
11:4525 июня 2019
11:2925 июня 2019
11:1825 июня 2019
11:0825 июня 2019
10:5225 июня 2019
10:4525 июня 2019
10:3825 июня 2019
10:2325 июня 2019
10:1325 июня 2019
10:0025 июня 2019
09:5925 июня 2019
09:5025 июня 2019
09:4525 июня 2019
09:4225 июня 2019
09:3225 июня 2019
09:1825 июня 2019
09:1825 июня 2019
08:5925 июня 2019