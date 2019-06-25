Иностранцы стали отдавать предпочтение российскому суррогатному материнству

Главными критериями по выбору суррогатной матери все чаще являются славянская внешность и высшее образование.

Суррогатное материнство не так давно стало довольно популярным методом продолжения семейного рода, который может выручить неспособные к самостоятельному зачатию пары.

Пара из Дании рассказала, что по состоянию здоровья они не могли завести ребенка классическим способом. Именно поэтому будущие родители пришли к выбору суррогатного материнства и остановились на кандидатуре русской девушки.

— Мы благодарны Марии: у нее самой несколько невероятно красивых детей, она очень милая и спокойная, мы забрали ее на время беременности из России к себе в Данию, поселили рядом с русской православной церковью. С ней было очень приятно общаться, она была очень ответственной мамой. Эта женщина дала нам возможность стать родителями, за это мы ей безумно благодарны, — рассказывают Марк и Линда, родители ребенка, которого родила россиянка.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов считает, что иностранцы интересуются нашим суррогатным материнством из-за того, что в России такое предложение выгоднее как минимум в два раза.

Помимо этого, сейчас законодательно суррогатное материнство запрещено в Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии и некоторых штатах США. А в России такая услуга узаконена с 1996 года. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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