Театр, космос и дизайн: что ждет ребят на «Субботах московского школьника»
В субботу, 29 июня, в вузах, колледжах и центрах дополнительного образования Москвы пройдут занятия в рамках проекта «Субботы московского школьника».
Российский государственный гуманитарный университет приглашает ребят на лекцию, посвященную разбору пьесы Чехова «Вишневый сад». В частности, школьники узнают, за что ее так любят современные театральные режиссеры.
С живописными работами Василия Поленова познакомят в Московском многопрофильном техникуме имени Красина.
Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России проведет занятие из цикла «Космические субботы». Ребятам покажут макеты авиационной техники, разрешат заглянуть в кабину космического корабля и расскажут, что у космонавтов на обед.
Очередную «Финансовую субботу» проведет Центр финансового обеспечения. Экономисты прочитают лекцию о доходах, расходах и денежных потоках.
В Темоцентре ждут учеников 7–9 классов, которым интересна информатика. Занятие проведет лауреат московской олимпиады для учителей Любовь Сапрыкина.
Также все желающие смогут пройти в Темоцентре мастер-класс от Московского образовательного телеканала. Ребятам раскроют секреты, как написать захватывающий сценарий для передачи. Короткие ролики по мотивам современной детской литературы научат снимать в Московском центре развития кадрового потенциала образования.
В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 пройдет тренинг «Self-менеджмент». Ребята попробуют создать и презентовать собственный проект. Замотивируют на успех психологи Института среднего профессионального образования имени Ушинского. А деловая игра в городском психолого-педагогическом центре покажет принципы стратегического планирования.
Все занятия проводятся бесплатно. Однако нужна предварительная регистрация на сайте проекта «Субботы московского школьника».
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