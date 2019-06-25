Бузова позвала на работу российского футболиста Глушакова
Бывший капитан футбольной команды «Спартак» Денис Глушаков разместил в социальной сети «Инстаграм» новый пост, который подписал фразой «Ищу работу».
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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
В ответ на шуточное объявление Ольга Бузова предложила Глушакову вакантную должность.
— Мне нужен хороший оператор, — оставила комментарий под постом футболиста Бузова.
Ответ Глушакова не заставил себя ждать:
— Камера есть? — поинтересовался Денис у певицы.
На этом диалог так и диалог и закончился, не переходя в серьезное русло.
19 июня «Спартак» рассказал, что досрочно расторг контракт с Глушаковым, хотя срок действия соглашения должен был закончиться только через год.
В неофициальных источниках сообщают, что за преждевременное расторжение контракта футболист получил сто миллионов рублей, пишет «Российская газета».
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