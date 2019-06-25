Команда архитекторов из Москвы вошла в шорт-лист международного конкурса
Московская команда архитекторов, урбанистов и специалистов по социокультурному проектированию вошла шорт-лист международного конкурса, организованного муниципалитетом Софии — столицы Болгарии. Открытое состязание выявит коллектив, который будет проводить реновацию местной центральной площади Святой Недели.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, предусмотрено сохранение культурной и пространственной идентичности места, но при этом площадь должна приобрести новые общественные функции, которые могли бы быть использованы в течение всего года. Кроме того, он оценил шансы столичного коллектива на победу.
— Уверен, что московская команда имеет все шансы на победу: в их проекте есть и бережное отношение к историческому наследию, и интересные решения. Этот конкурс в очередной раз продемонстрировал, насколько вырос уровень российских бюро, которые на равных борются за победу в международных конкурсах, — передает слова Кузнецова «Москва 24».
Добавим, что кроме российского коллектива в шорт-лист вошли команды из Болгарии, Франции и Италии.
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